Адвокати затриманих у Криму активістів поскаржилися прокурору на вивіз підзахисних до Росії

Більшість адвокатів 23 затриманих кримськотатарських активістів подали скарги на ім'я генерального прокурора Росії Юрія Чайки про незаконне переміщення їх підзахисних з анексованого Росією Криму на територію російського міста Ростов-на-Дону, розповів проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Айдер Азаматов.

У своїх скаргах захист посилається на резолюції ООН та на IV Женевську конвенцію, яка забороняє переміщення громадян, які перебувають на окупованій території.

«Вони – мешканці Криму, слідство ведеться на території Криму. Виникає питання: з якої причини цих людей перемістили? Ми вважаємо, що це незаконно. Всі слідчі заходи щодо наших підзахисних повинні проводитися тут і відповідно утримувати їх теж повинні на території півострова», – сказав адвокат.

За його словами, слідство досі офіційно не повідомило захист про точне місцеперебування заарештованих активістів, а вся інформація доступна на даний момент, отримана захистом неформальним шляхом. У зв'язку з цим адвокат подав скаргу до російського суду на бездіяльність слідства.

Контрольований Росією суд в столиці Криму Сімферополі 29 березня взяв під арешт до 15 травня 23 кримських татар за звинуваченням у належності до забороненої в Росії, а після окупації Криму і на його території, організації «Хізб ут-Тахрір». Цього ж дня заарештованих кримських татар вивезли до Росії.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському «халіфаті», але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши організацію до списку 15 «терористичних» об’єднань. Після окупації Криму Москва насаджує цю внутрішньоросійську заборону і в цій частині території України, в якій організація діє легально. Міжнародне право забороняє державі-окупантові запроваджувати своє право на окупованих нею територіях.