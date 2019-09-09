Син одного з фігурантів «справи українських диверсантів» повідомив про погіршення стану здоров’я батька

Син одного з фігурантів «справи українських диверсантів» Володимира Дудки Ілля повідомив про погіршення стану здоров’я батька. Про це він сказав у розмові з російською службою Радіо Свобода.

За його словами, у Володимира Дудки в сімферопольському СІЗО виразка шлунка, аденома простати, з’явився пісок в нирках, він відчуває постійні болі. При цьому, за словами сина і адвокатів засудженого, за три роки Дудка жодного разу не отримував кваліфікованої медичної допомоги.

Джерело Радіо Свобода також повідомило, що в особистій неформальній бесіді один із слідчих у цій справі зізнався в тому, що обвинувачених у «справі українських диверсантів» довелося посадити за «наказом згори».

Раніше стало відомо, що Верховний суд Росії призначив на 15 жовтня розгляд апеляційної скарги на вирок підконтрольного Росії Севастопольського міського суду у «справі українських диверсантів» Володимира Дудки і Олексія Бессарабова. Для цього їх мають етапувати із Сімферополя до Москви.

Севастопольський міський суд 4 квітня засудив фігурантів «справи українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив штраф Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів (близько 150 тисяч гривень), Бессарабову – 300 тисяч рублів (125 тисяч гривень).

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).

31 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд продовжив арешт на шість місяців севастопольцям Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову.

У Службі безпеки України повідомили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.