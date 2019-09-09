У Москві суд призначив дату апеляції на вирок у «справі українських диверсантів» із Севастополя

Верховний суд Росії призначив на 15 жовтня розгляд апеляційної скарги на вирок підконтрольного Росії Севастопольського міського суду у «справі українських диверсантів» Володимира Дудки і Олексія Бессарабова. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив син Володимира Дудки Ілля Кавернік.

«Подзвонила адвокат Оксана Железняк і повідомила, що апеляцію призначили на 15 жовтня. До цього часу їх повинні етапувати в Москву», – розповів він.

Раніше адвокат Сергій Легостов повідомив, що у засудженого Володимира Дудки, якого утримують у сімферопольському СІЗО, знову погіршився стан здоров'я.

Севастопольський міський суд 4 квітня засудив фігурантів «справи українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив штраф Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів (близько 150 тисяч гривень), Бессарабову – 300 тисяч рублів (125 тисяч гривень).

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).

31 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд продовжив арешт на шість місяців севастопольцям Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову.

У Службі безпеки України повідомили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.