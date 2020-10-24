Через КПВВ «Станиця Луганська», що закритий через карантин, пропустили людей в ОРДЛО

Громадян України, які були заблоковані на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» через його закриття на карантин, пропустили на окуповану територію. Про це повідомили Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) самі заблоковані і монітори благодійного фонду «Право на захист».

У БФ «Право на захист» уточнили, що всього пропустили 199 людей із реєстрацією в ОРДЛО.

Люди збиралися на КПВВ від 15 жовтня, коли Україна вдруге за час епідемії закрила блокпост на адмінмежі з окупованою частиною Луганщини. Про це було попереджено 13 жовтня, відтак ті, хто перебував на підконтрольній Києву території і не встиг перетнути адмінмежу до цього терміну, не змогли повернутися додому.

Як повідомляли очевидці, серед заблокованих було багато літніх людей. Ці дні більшість з них знімали ліжкомісця у Станиці Луганській.

«Станиця Луганська» до останнього закриття була єдиним КПВВ, що працював у повноцінному режимі. Інші блокпости були закриті російськими гібридними силами.

Україна також уже закривала пункти пропуску: це було на початку епідемії COVID-19, із квітня до липня. Тоді деякі люди всі три місяці перебували поза домівками на контрольованій Києвом чи окупованій частинах Донбасу.

Зараз уся вільна територія Луганської області стала «червоною» карантинною зоною. Ситуацію із захворюваністю COVID-19 в ОРДЛО українська влада оцінює як повністю неконтрольовану.