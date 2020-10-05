КПВВ «Станиця Луганська» відновлює свою роботу – ООС

За рішенням командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка 5 жовтня о 9-й годині ранку відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

«КПВВ функціонуватиме за осіннім графіком – щоденно з 07:00 до 18:30. Нагадуємо, робота пункту була призупинена в зв’язку з масштабними пожежами, що тривають на Луганщині», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

1 жовтня в прикордонній службі повідомили, що єдиний у Луганській області пункт пропуску з тимчасово окупованою територією, КПВВ «Станиця Луганська», припинив роботу через пов’язані з пожежами небезпеки.

Пожежі на Луганщині вдруге за місяць спалахнули 30 вересня. Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Слідство розглядає чотири основні версії, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Вранці 5 жовтня у ДСНС повідомили, що в Станично-Луганському районі продовжується гасіння чотирьох основних осередків, з яких три – локалізовано.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.