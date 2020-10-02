Спочатку спалахи, потім – вибухи: у Станиці-Луганській розповіли, як почалася пожежа на КПВВ

У ніч з 30 вересня на 1 жовтня працівники районної адміністрації у Станиці-Луганській бачили спалахи на позиціях бойовиків. Згодом на підконтрольній Україні території пролунали вибухи, а після того неподалік КПВВ спалахнула пожежа. Про це в прямому ефірі Радіо Свобода розповів Юрій Золкін, голова Станично-Луганської районної державної адміністрації.

За його словами, вночі, коли почалися спалахи, у приміщенні адміністрації, котра розташована неподалік лінії розмежування, якраз тривала нарада.

«Коли ми проводили оперативну нараду вночі, ми бачили спалахи з позиції бойовиків. Адміністрація розташована на відстані 800 метрів від лінії розмежування. Так от, з позиції бойовиків були спалахи, потім – вибухи – вже на території, яку контролюємо ми . І так було з дванадцяти ночі до третьої ранку. Останній вибух був о 3:30, приблизно. І на ранок ми мали пожежу, через яку і довелося зупинити рух людей через пункт пропуску», – розповів Золкін.

За словами керівника Станично-Луганської адміністрації, деякі загоряння у районі виникли у безпосередній близькості від лінії фронту, там, де немає ані електромереж, ані жодної господарської чи будь-якої іншої діяльності людей.

«Десь перебувають наші військові. Але загоряння переважно відбулися там, де навіть наших військових немає», – зазначив Юрій Золкін.

1 жовтня в прикордонній службі повідомили, що єдиний у Луганській області пункт пропуску з тимчасово окупованою територією, КПВВ «Станиця Луганська», припинив роботу через пов’язані з пожежами небезпеки.

Пожежі на Луганщині вдруге за місяць спалахнули 30 вересня. Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Слідство розглядає чотири основні версії, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.