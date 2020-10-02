КПВВ «Станиця Луганська» досі закритий – прикордонники

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на лінії розмежування в Луганській області досі тимчасово закритий, хоча займання, які вчора охопили сервісну зону біля КПВВ, загасили, повідомляє Державна прикордонна служба.

«Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі. Вогнем частково пошкоджені об’єкти у сервісній зоні біля КПВВ, зокрема, модуль працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, які прямують через лінію розмежування. Займання, які вчора охопили сервісну зону біля КПВВ, погашені. Займання на території КПВВ не допущено», – йдеться в повідомленні.

При цьому в прикордонслужбі наголосили, що загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, все ще не виключається.

«Наразі біля контрольного пункту перебуває розрахунок ДСНС, а в КПВВ прикордонний наряд Держприкордонслужби з прикриття. У прикордонному підрозділі створений резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни ситуації Проводяться всі необхідні заходи з ліквідації наслідків пожежі та роботи для відновлення функціонування КПВВ», – йдеться в повідомленні.

1 жовтня в прикордонній службі повідомили, що єдиний у Луганській області пункт пропуску з тимчасово окупованою територією, КПВВ «Станиця Луганська», припинив роботу через пов’язані з пожежами небезпеки.

Пожежі на Луганщині вдруге за місяць спалахнули 30 вересня. Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж на Луганщині, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Це: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про дев’ятьох загиблих і 17 госпіталізованих через пожежі, хоча напредодні Офіс генерального прокурора заявив про 11 загиблих.