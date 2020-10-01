Число жертв пожеж на Луганщині зросло до 11 – прокуратура

Станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 11 людей, повідомив Офіс генпрокурора. Ще 17 постраждалих з опіками та отруєнням чадним газом доправлені до медичних закладів для надання першочергової допомоги.

«Загальна кількість постраждалих, загиблих та розмір збитків, завданих пожежами, встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Раніше 1 жовтня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Рівненській області, заявив, що до ліквідації масштабних пожеж на Луганщині залучені всі необхідні сили.

«Зараз дуже швидко працюють наші військові та працівники ДСНС, поліція, всі працюють разом. Ми робили центральні дороги, тому техніка зараз приїжджає до будь-якого такого місця дуже швидко. Все, що є, – все відправлене, всі працюють», – відзначив Зеленський.

Глава держави також висловив співчуття родичам загиблих у лісових пожежах на Луганщині.

Станом на 20:00 1 жовтня ДСНС повідомляє, що триває гасіння семи осередків пожеж (один із найбільших осередків, між населеними пунктами Байдівка та Половинкине Старобільського району о 12:30 1 жовтня ліквідовано).

Пожежі на Луганщині вдруге за місяць спалахнули 30 вересня. Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Про точну причину пожеж наразі не повідомляють. Водночас військові заявили, що їх спричинили обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. Гасінню заважає суха, вітряна погода.