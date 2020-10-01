Зеленський про пожежі на Луганщині: «дуже швидко працюють наші військові та працівники ДСНС»

Президент України Володимир Зеленський заявив, перебуваючи 1 жовтня з робочою поїздкою в Рівненській області, що до ліквідації масштабних пожеж на Луганщині залучені всі необхідні сили.

«Зараз дуже швидко працюють наші військові та працівники ДСНС, поліція, всі працюють разом. Ми робили центральні дороги, тому техніка зараз приїжджає до будь-якого такого місця дуже швидко. Все, що є, – все відправлене, всі працюють», – відзначив Зеленський.

Глава держави також висловив співчуття родичам загиблих у лісових пожежах на Луганщині.

Станом на 18:00 1 жовтня ДСНС повідомляє, що триває гасіння семи осередків пожеж (один із найбільших осередків, між населеними пунктами Байдівка та Половинкине Старобільського району о 12:30 1 жовтня ліквідовано).

За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем усіх восьми осередків складає понад 11 тисяч гектарів. Унаслідок пожеж загинули 9 людей (з них 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 14.

Пожежі на Луганщині вдруге за місяць спалахнули 30 вересня. Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Про точну причину пожеж наразі не повідомляють. Водночас військові заявили, що їх спричинили обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. Гасінню заважала суха, вітряна погода.