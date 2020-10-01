Бойовики на Донбасі упродовж дня 1 раз порушили режим тиші, майже 600 військових гасять пожежі – штаб

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години 1 жовтня один раз порушили режим припинення вогню.

«Противник провокував українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає», – йдеться в повідомленні штабу у фейсбуці.

У штабі ООС зазначили, що другу добу поспіль на Луганщині триває гасіння пожеж із залученням військових.

«Через швидке поширення вогню поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській, за рішенням командувача Об’єднаних сил, від сьогодні роботу КПВВ призупинено. Пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснюється. Робота КПВВ буде відновлена після стабілізації ситуації. До ліквідації пожеж залучено майже 600 осіб особового складу та понад 7 десятків одиниць інженерної й спеціальної техніки Збройних сил», – додали у штабі.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про ситуацію на фронті не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.