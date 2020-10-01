МВС: на Луганщині вже ліквідували 116 осередків пожеж

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про ліквідацію 116 зі 146 осередків пожеж на Луганщині.

«На 30 осередках працюють служби ДСНС та Держлісагенства. Загальна площа пройдена вогнем становить понад 11 тисяч гектарів. Пошкоджено 250 будівель. З небезпечної зони евакуйовані 120 осіб», – повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий 1 жовтня у селі Сиротине під Сєвєродонецьком Луганської області.

До ліквідації пожеж залучені майже дві тисячі людей і 200 одиниць техніки, повідомили у МВС.

Яровий нагадав, що на даний момент є дані про 9 загиблих: «Один загинув внаслідок пожежі. Про причини смерті інших можна буде казати після проведення відповідних експертиз. Поліція відкрила 7 кримінальних проваджень, створено 30 оперативно-слідчих груп для перевірки всіх пошкоджених об’єктів».

Водночас голова ДСНС Микола Чечоткін заявив, що зараз основні зусилля ДСНС зосереджені на роботі в населених пунктах.

«У результаті складної ситуації, вчора в зону ураження потрапив 31 населений пункт. Швидкому розповсюдженню пожежі сприяв сильний вітер, до 28 метрів в секунду, а це вже ураганний вітер і, таким чином, пожежа розповсюдилась. Сьогодні вже за декілька годин робота в населених пунктах буде завершена, і сили ДСНС передислокують у лісові масиви. Для гасіння пожеж залучено три пожежних літаки Ан-32П та вертоліт. Буде залучений другий пожежний вертоліт, який зараз передислоковується з Ніжина на аеродром Краматорська», – сказав голова ДСНС.

За його словами, рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на завод «Азот», магістральну газопровідну станцію, ліквідовано пожежі з мінімальними наслідками на заводі антисептиків, складі побутової хімії.

Як раніше заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, загрози загорання лакофарбового і спиртового заводів немає.

Пожежі на Луганщині вдруге за місяць спалахнули 30 вересня. Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Про точну причину пожеж наразі не повідомляють. Водночас військові заявили, що їх спричинили обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. Гасінню заважала суха, вітряна погода.

«Учора, 30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині. Через сильні пориви вітру окремі осередки загорання за кілька годин перетворилися на справжню вогняну стихію, що загалом охопила понад 85 гектарів», – заявили у штабі ООС.