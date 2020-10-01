У лісових пожежах на Луганщині станом на 14:00 1 жовтня загинули 9 людей, госпіталізовані 14, пошкоджені 250 будинків – такою є офіційна статистика Держслужби з надзвичайних ситуацій. Воронове і Сиротине – найбільш постраждалі села. Як вони виглядають зараз, видно на цьому відео: люди тікали від вогню й самотужки боролися з ним, гинули домашні тварини. У ДСНС повідомляють, що зі 146 лісових пожеж, які вирували цієї доби, 82 ліквідовані. Їх гасять і пожежники, і військові операції Об’єднаних сил. Генеральна прокуратура і прокуратура Луганської області порушили кримінальні справи за статтями «порушення вимог пожежної безпеки», а штаб ООС повідомляє, що пожежі спричинені «ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль». Перекрите КПВВ «Станиця Луганська», його співробітники евакуйовані, крім чергової групи. Людей з окупованої території, які переходять лінію розмежування в цьому пункті пропуску, запускають та евакуюють у безпечне місце, повідомляє штаб. (Reuters / RFE/RL: Надія Литвинова)