Пожежі на Луганщині: вогонь загрожує 32 населеним пунктам – ДСНС

Протягом 30 вересня і 1 жовтня уздовж лінії розмежування виникло вісім осередків лісових пожеж, один з них ліквідовано, низка населених пунктів під загрозою, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 2 жовтня.

За даними ДСНС, найскладніша обстановка склалася на проміжку від Станиці Луганської та Сєвєродонецька.

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«Лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Боровеньки, Смолянінове, Олександрівка, Пурдовка, Гаврилівка, Попасна, Катеринівка, СтарийАйдар, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине, Запорізьке, Чмирівка)», – зазначають рятувальники.

ДСНС оцінює площу пожеж у 13 тисяч гектарів. Гасіння пожежі ускладнюють погодні умови: засушливий період, вітер з ураганними поривами до 20 метрів на секунду.

Пожежі гасять понад 2,5 тисячі людей, 264 одиниці техніки, з них 687 людей та 158 машин – від ДСНС, в тому числі авіація. Участь у ліквідації також беруть військові Збройних сил України.

Служба повідомляє про дев’ятьох загиблих і 17 госпіталізованих, хоча напредодні Офіс генерального прокурора заявив про 11 загиблих.

Пожежі на Луганщині вдруге за місяць спалахнули 30 вересня. Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Українські військові вважають, що пожежі спричинили обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. Гасінню заважає суха, вітряна погода.