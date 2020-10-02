Штаб ООС повідомив про порушення режиму тиші та ліквідацію пожеж на Луганщині

Протягом доби 1 жовтя бойовики російських гібридних сил двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, бойовики стріляли з автоматичного станкового гранатомета біля Станиці Луганської, з підствольного гранатомета – поблизу Оріхового.

«З початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Обидва факти зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем», – йдеться в зведенні.

Внаслідок обстрілів ніхто з українських військових вчора і від початку поточної доби не постраждав, зазначають у штабі.

Незаконні збройні угруповання не повідомляли про бойові дії 1 жовтня.

Крім того, триває ліквідація пожеж у Луганській області.

«Вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС було ліквідовано пожежі у районі населених пунктів Підлісне, Половинкине, Сєвєродонецьк, Золоте, Хутір Вільний, Попасна та Троїцьке. Окрім того, пожежі локалізовано неподалік Кряківки, Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного та Станиці Луганської. Триває локалізація осередків загорянь поблизу Старобільська та Старого Айдару», – повідомляє керівництво ООС.

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Через пожежі зупинив роботу контрольний пункт в’їзду та виїзду на лінії розмежування в Станиці Луганській. Як повідомляють у штабі, пункт відновить роботу «після стабілізації ситуації».

Напередодні стало відомо, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 11 людей.

Пожежі на Луганщині вдруге за місяць спалахнули 30 вересня. Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Українські військові вважають, що пожежі спричинили обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. Гасінню заважає суха, вітряна погода.