Слідство розглядає 4 версії виникнення пожеж на Луганщині – ОГП

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж на Луганщині, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Слідство перевіряє усі версії виникнення пожеж. Основні з них: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що у зоні пожеж працюють понад 30 слідчо-оперативних груп, допитали близько 60 людей – свідків та потерпілих.

Раніше сьогодні повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 11 людей.

За останніми даними ДСНС, триває гасіння семи осередків пожеж.

Пожежі на Луганщині вдруге за місяць спалахнули 30 вересня. Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Українські військові вважають, що пожежі спричинили обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. Гасінню заважає суха, вітряна погода.