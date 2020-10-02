Шмигаль назвав суми допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині

Уряд готовий виплатити допомогу постраждалим внаслідок пожеж у Луганській області, щойно отримає дані про їхню кількість, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це він сказав на брифінгу 2 жовтня.

За словами голови уряду, стратегія держави лишається аналогічною тій, що була під час попередніх масштабних пожеж.

«Сума коштів з резервного фонду держави буде виділена безпосередньо, як тільки буде змога підрахувати збитки – 300 тисяч гривень за зруйнований, повністю спалений будинок, 200 тисяч гривень – це виплата родинам людей, які загинули внаслідок пожежі, 50 тисяч гривень – це якщо будинок частково зруйнований і постраждав, 20 тисяч гривень – якщо постраждало господарство, є втрати, на родину», – сказав Шмигаль.

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Він додав, що Луганська область також готова виплачувати допомогу зі свого резервного фонду.

Пожежі на Луганщині вдруге за місяць спалахнули 30 вересня. Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж на Луганщині, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Це: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про дев’ятьох загиблих і 17 госпіталізованих через пожежі.