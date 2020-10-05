У ДСНС розповіли про кількість осередків пожеж на Луганщині

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на ранок 5 жовтня у Станично-Луганському районі Луганської області продовжується гасіння чотирьох основних осередків, з яких три – локалізовано.

«За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем складає понад 20 тисяч гекатарів», – повідомили у ДСНС.

У відомстві зазначили, що під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.

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Масові пожежі спалахнули на вільній частині Луганської області 30 вересня і 1 жовтня. За даними військових, які перебувають на лінії контакту, причиною пожеж стали підпали, які влаштували російські гібридні сили, обстрілюючи пересохлі місцевості трасувальними кулями, які мають і запалювальні можливості. Це офіційно підтвердили 1 жовтня вранці і в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил. Також це підтвердили і в адміністрації Станично-Луганського району.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не пов’язував би пожежі з обстрілами, і закликав дочекатися висновків експертів.