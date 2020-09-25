«Замість 80 лежить 200»: у Луганську погіршується ситуація з епідемією

На окупованій території набирає обертів епідемія COVID19. За даними джерел Радіо Донбас.Реалії, у непідконтрольному Луганську віділення, що працюють з пневмоніями, переповнені, є спалах захворюваності серед вчителів, завучів та директорів шкіл. Відомо щонайменше про один летальний випадок – у 57-й школі Луганська. Є педагоги у реанімації.

Судячи з розповідей луганчан, у місті зараз досить поширені важкі пневмонії, які тривають по кілька тижнів. Дехто каже, що з високою температурою хворіють діти. Найпоширеніший діагноз, який ставлять медики, за свідченням тих, хто звертався, – «вірусна пневмонія».

Лікарі не встигають навіть підійти до хворого в день надходження до стаціонару

«У лікарнях на 80 розрахункових хворих (на відділення – ред.) запихають по 200 людей на ліжка, які навіть на металобрухт можна здати. У лікарні взагалі відвідувачів не пускають, тільки медперсонал. Стоїть охорона на вході. Дай Бог здоров'я тим, хто не вірить в цю напасть. Але реально страшно захворіти, – розповідає медичний працівник Радіо Донбас.Реалії. – Лікарі не встигають навіть підійти до хворого в день надходження до стаціонару. Лежать по кілька днів без призначення».

На карантин 24 вересня зачинена 12 поліклініка міста (раніше ми повідомляли про закриття 11-ї).

COVID19 є у 52-й і 1-й школах, у 57-й померла вчитель, двоє педагогів у реанімації. Хворіють вчителі, завучі, директори і завгоспи. Співрозмовник у медичному університеті (частина вишу, що лишилась під окупацією – ред.) повідомляє, що у реанімації перебуває також ректор цього закладу.

Окупаційна адміністрація посилила карантинні заходи. Хоча на практиці, приміром, масочний режим в Луганську абсолютно не поширений: люди не носять захист навіть у маршрутках (більше фактів тут).

«Коло спілкування у мене невелике. Помітив, що з понеділка посилили контроль за носінням масок для співробітників торгових точок і при вході до супермаркету просять одягнути маску (але без маски все одно пускають). Хоча, звичайно, офіційно маски начебто ніхто не скасовував. У громадському транспорті майже ніхто не «носить» маски», – розповідає житель Луганська, який перебуває на пенсії.

Угруповання «ЛНР» із 25 вересня розпорядилось лише раз на місяць впускати і випускати людей через КПВВ «Станиця Луганська» (це був єдиний пункт пропуску на Донбасі – хоча і піший – що працював у постійному режимі). Решта пунктів пропуску на Донбасі зачинені.

«Офіційно» підконтрольна Росії адміністрація заявляє про 16 нових випадків кронавірусної хвороби на непідконтрольній частині Луганської області за останню добу, з них 2 летальні. Всього, як стверджується, за час епідемії захворіли 906 осіб. Проте деякі жителі засвідчують, що ПЛР-тести роблять лише тим, хто потрапляє до 4-ї лікарні – профільної за COVID-19.

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