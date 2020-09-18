(Друкуємо мовою оригіналу)

Российские медиа уверяют украинцев на оккупированных территориях, что ситуация с коронавирусом в Украине полностью вышла из-под контроля. Санитарная обстановка ужасающая, карантин никто не соблюдает, повторяют они в выпусках новостей (обычно там есть специальный блок «плохих новостей» об Украине). Но на самом деле, большинство жителей оккупированного Луганска не соблюдают масочный режим и пренебрегают правилом социальной дистанции. По состоянию на 18 сентября, боевики сообщают о 19 случаях за сутки (2 летальных) и 820 случаев за все время на неподконтрольной части Луганской области. Однако местные жители уверяют – случаев гораздо больше. Это видно по обстановке в лечебных учреждениях и на предприятиях.

«Самый оптимистический прогноз – раз в 10 больше заявленного. Здесь практически никого не тестируют, поэтому цифры такие», – рассказывает Радио Донбасс.Реалии луганчанка Мария (здесь и дальше имена изменены по просьбе интервьюрованных – ред.).

Собеседники в городе сообщают, возможности сделать ПЦР-тест на COVID-19 по желанию в городе нет. Тестируют лишь тех, кто попадает с симптомами в 4-ю больницу Луганска – профильную по COVID19.

Если вы контактировали – обязаны лечь в больницу

Главный врач 11-й поликлиники города заболела COVID-19, после чего всю поликлинику закрыли на карантин.

У врача появились симптомы, ей выдали больничный лист. Но она все равно работала

«У нее появились симптомы, ей выдали больничный лист. Но она все равно работала в обычном режиме – проводила совещания, ходила по кабинетам. И конечно же – без маски. Четвертого сентября у нее подтвердили COVID-19, а уже на следующий день поликлинику закрыли на двухнедельный карантин», – рассказывает медик Светлана.

По ее словам, всех 46 контактных сотрудников поставили перед фактом, что нужно ложиться в стационар 4-й больницы, а несогласным грозили увольнением.

Некоторые противились ложиться, хотели отбыть карантин дома. Но лучше послушаться и лечь

«По состоянию на сегодня у троих из них подтвердили COVID-19. Некоторые противились ложиться, хотели отбыть карантин дома. Но лучше послушаться и лечь, ведь в противном случае приходит «милиция». В общем, тут страшные преследования», – уверяет женщина.

Как рассказывает медработник Виталий, из-за большого потока заболевших в 7-й больнице также закрывают одно отделение «под обсервацию» контактных лиц.

«Раньше туда везли всех с пневмонией, но теперь мест в 4-й больнице не хватает, поэтому готовят отделение для контактных лиц», – говорит мужчина.

Как работают школы

По словам нескольких собеседников в городе, все чаще обсуждают, что Луганск будут закрывать на карантин с 20 сентября – и школы, и «границы».

«Нас пугают, что с понедельника выходим на дистанционку. Я так не хочу. Конечно, эти 2 недели в условиях коронавируса были нелегкими, бегаем по школе, все обрабатываем. Дети ходят так себе… Но я лучше с ними буду заниматься, чем перед ноутом сидеть», – рассказывает учительница одной из школ города Елена.

По ее словам, для средней школы занятия начинаются в 09:00, для старшей – в 08:00, а младшие классы учатся с 08:30. Уроки – не сокращенные. Дети в масках заходят в школу с разных входов, сидят по кабинетам, а на уроках маску снимают.

По правилам, учитель должен быть в маске, но «есть некоторые послабления». После урока – обязательное проветривание и дезинфекция поверхностей. Антисептики и влажные салфетки покупают за счет родителей.

Также с этого года в школах Луганска нововведение – для учеников, не занятых внеклассными занятиями, вводят два урока в неделю «внеурочки».

«Это значит, что после окончания основных уроков они должны оставаться еще на 45 минут и, например, слушать курс «Мой выбор профессии» или «Риторику». Те учителя, кто раньше преподавал украинский, переквалифицировались уже на русский. Но им предлагают также по внеурочке «Журналистику» читать. Нововведение больше касается 9–11 классов. Дети устают, а тут еще эта обязаловка, якобы, чтоб по улицам не шатались», – уточняет Елена.

Кто и где носит маски

В целом, как рассказывают местные жители, в городе не соблюдается масочный режим. Однако проблем с доступом к средствам защиты нет, их в аптеках города хватает. Так, стоимость одноразовой маски варьируется от 7,5 до 30 рублей (3-11 грн), дезинфекторов – 85-150 (30-55 грн).

«В маршрутках 99% людей без масок и в супермаркете. В больнице более-менее стараются надевать маску, но в целом – полная беспечность. Никакой паники», – говорит медработник Светлана.

Более осторожничают лишь пенсионеры.

«В масках никто не ходит – ничего не боятся. Дети на улицах все тоже без масок. Я стараюсь в людные места не ходить, особо ни с кем не общаться. Спрятаться, конечно, невозможно, но будем стараться», – делится пенсионер Андрей.

Подпишитесь на нашу пятничную рассылку «Неделя на Донбассе». Все важное о регионе коротко – всего в одном письме в неделю!

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТУТ.

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).