(Друкуємо мовою оригіналу)

«Мы не подразумевали, какой «ад» нас ждет дальше»: очевидица рассказала Радио Донбасс.Реалии, как устроена обсервация на оккупированной территории. Напомним, попасть в Донецк сейчас – большая проблема, ведь оккупационная администрация открывает пункт пропуска лишь два раза в неделю, а пропускает – по специальным разрешениям. СМИ российских гибридных сил создают вокруг прибывших атмосферу недоверия, намекая, что они особо опасны для «ДНР» – «заразные». Если после въезда из ОРДЛО на свободную часть Украины можно пройти самоизоляцию с приложением «Дій вдома», то на оккупированной территории альтернативы пребыванию в стационаре – нет. Более того, после 14-дневной обсервации в больнице нужно еще 14 дней пробыть дома на самоизоляции. Штраф за нарушение – 30 тысяч рублей.

Евгения (имя изменено в целях безопасности) вернулась домой в Донецк после 4-месячного пребывания у родственников на подконтрольной части области, где она застряла из-за карантина. Мы сохранили лексику собеседницы.

– Не рекомендую сейчас пересекать КППВ, это издевательство. К 7:30 я приехала на блокпост в Новотроицкое, там уже стояла очередь. Украинские «таможенники» проверяли все очень тщательно: спрашивали, что везем (ограничение по провозимой сумме – 20 тысяч гривен). Проверяли довольно долго, на каждого человека уходило по 10 минут. Спустя полтора часа наша группа прошла паспортный контроль, и мы отправились на автобусе в Донецк, не подразумевая, какой «ад» нас ждет дальше.

В нашей группе ехали, в основном, пожилые люди и «35 плюс»



В нашей группе ехали, в основном, пожилые люди и «35 плюс». На КППВ «Еленовка» (оккупированная территория – ред.) мы также прошли паспортный контроль, и там нас ждали врачи. Мужчина в белом халате померил всем температуру, мы заполнили анкету, где нужно было указать фамилию, год рождения, адрес прописки и откуда кто прибыл. Также там говорилось, что мы ознакомлены с правилами обсервации и несем административную и даже уголовную ответственность за их нарушение.

Потом снова последовала тщательная проверка вещей. Это заняло тоже около часа-полтора. Затем мы сели в автобус, и в нем ожидали еще примерно на час. Водитель автобуса нас несколько раз пересчитывал.

Всех интересовал один вопрос: в какую больницу нас повезут



Всех интересовал один вопрос: в какую больницу нас повезут. Но водитель не знал этого. Наконец, мы тронулись. Все уже обрадовались, что все так относительно быстро прошло. Но не тут-то было: впереди нас ждал ещё один блокпост.

Людям приказали выйти и снова предоставить свои сумки к досмотру. Там тоже проверяли все вещи очень тщательно, вплоть до мелочей. Пришлось их все выворачивать и складывать заново. Это вызывало бурю негативных эмоций у пассажиров: зачем нас повторно обыскивать, ведь мы уже прошли проверку . Один мужчина не выдержал и стал кричать что-то вроде: «Что вы тут устроили?! Беспредел!» – в таком духе. На что один из военных с оружием, видимо, самый главный там, на повышенных тонах ответил: «Так а че вы сюда ездите?! Смотри, какой умный! Сейчас оставим тебя на «нулевом» ночевать». Люди замолчали, поняли, что вести диалог бесполезно.

Мы оповещены о том, что не сможем выехать «в Украину» до полного прекращения карантина



Мы сели обратно в автобус. У нас забрали паспорта и дали заполнить ещё одну анкету. В ней говорилось, что мы оповещены о том, что не сможем выехать «в Украину» до полного прекращения карантина (группировка «ДНР» выпускает на свободную территорию по спецразрешениям только тех, у кого есть там регистрация, выехать не могут даже переселенцы, так как у них регистрация в паспорте – донецкая – ред.). Так мы просидели в ожидании ещё около часа, а может, и больше. Несмотря на работающие кондиционеры, в автобусе все равно было душно. Уже было больше полудня. Простояли непонятно зачем ещё порядка часа, и нас повезли несколькими автобусами в сопровождении полиции и военного конвоя.

Пассажиры по-прежнему пытались выяснить у водителя, куда нас везут. Но никто ничего не знал, или просто скрывали. Затем нас остановили еще на одном посту, там продержали ещё с полчаса.

То есть, всего мы ехали около трех часов.

Ближе к пяти вечера, изрядно уставших и изможденных, нас наконец-то довезли до больницы. Медсестры в спецкостюмах и защитных масках принялись нас размещать по палатам. В больничной комнате оказалось по 4-7 человек. Но надо отдать должное, оперативно всех накормили ужином.

Кормили 3 раза в день, но порции очень маленькие, диетические



Условия содержания потенциально зараженных – мягко говоря, не очень. Кормят 3 раза в день, но порции очень маленькие, диетические. Туалеты на этаже постоянно ломаются.

На улицу категорически не пускают. Хотя все медсестры – приветливые и заботливые. Разрешается от родственников получать передачи. Медсестры спрашивают у людей, что им брать.

Но больше всего удивило то, что тесты на коронавирус нам сделали лишь на 3-й день, и то не всем. Мы подписали разнообразные бумаги: что информированы об административной и уголовной ответственности, а еще нам раздали распечатку «закона об изменениях в уголовный кодекс ДНР», где эти наказания прописаны.