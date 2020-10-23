(Друкуємо мовою оригіналу)

120 из 246-ти депутатов фракции «Слуга народа» накануне местных выборов на сутки отправились на Донбасс, чтобы «узнать, что там происходит».

По словам главы фракции Давида Арахамии, народные депутаты общались как с военными, так и местными жителями, а по итогам поездки появится законопроект о «системных изменениях, которые необходимо делать в армии».

Почему «Слуги» решили поехать именно на Донбасс и за два дня до выборов? Поднимет ли это рейтинги властной партии на востоке? И связана ли поездка с идеей «парламентского измерения «нормандского формата», которую готовит президент Украины Владимир Зеленский?

Об этом в эфире Радио Донбасс. Реалии говорили политолог, руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, народный депутат фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, народный депутат фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондар и волонтер благотворительного фонда «Повернись живим» Андрей Рымарук.

– Какими вы видите цели поездки представителей партии «Слуга народа» на Донбасс?

Константин Бондаренко: Я бы не стал привязывать эту поездку исключительно только к местным выборам, к поднятию рейтинга. Не думаю, что поездка на Донбасс радикальным образом поменяет расстановку сил и добавит какие-то серьёзные проценты к рейтингу «Слуги народа». Скорее, речь в данной ситуации идёт о том, что параллельно с местными выборами у нас происходит несколько других политических процессов. В частности, не стоит забывать, что происходит и процесс обсуждения переговоров относительно будущего Донбасса. Одна из тем, которые выносятся на обсуждение в опрос 25 числа – свободная экономическая зона на Донбассе. Никто не отменял переговоры в формате «Ермак – Козак».

Кроме всего, думаю, что данная поездка – попытка перехватить инициативу относительно Донбасса у радикально настроенных националистических структур.

Когда новоизбранные депутаты «Слуги народа» ехали в Трускавец, им надо было ехать всё-таки на Донбасс

Думаю, что Зеленский просто пытается показать: чтобы решить тему Донбасса, необходимо максимально широкое привлечение как общественности, так и политиков к данному вопросу.

Подобного рода поездка была бы более актуальна и важна в прошлом году, когда новоизбранные депутаты от «Слуги народа» ехали в Трускавец: скорее всего, им надо было ехать всё-таки на Донбасс. Тогда бы донбасский кейс внедрялся бы более эффективно, результативно.

– Марьяна, вы возвращаетесь из этой поездки. Какие ваши впечатления от увиденного?

Марьяна Безуглая: Эту инициативу мы давно планировали, сейчас получилось её реализовать. Думаю, это не последняя инициатива нашего коллектива. Это вопрос того, чтобы понимать всем, независимо от того, какими вопросами занимаются коллеги, что происходит на Донбассе, что нужно, какова реальная ситуация. Я согласна, что это не повлияет принципиально на рейтинги.

Сейчас – самое время, потому что прошло больше года, коллектив сформировался, сформировались определенные переговоры по вопросу урегулирования мира и видение различных направлений развития страны, в том числе безопасностного. С самого начала если бы мы туда поехали, то это был бы определенный отрыв.

Наши личные впечатления каждого и результат коммуникации общения с военными, гражданскими – это всё будет формулироваться в общее решение фракции. В этом ценность. Лично для меня это было исследование позиций, в каком состоянии они, в каких условиях служат военные.

Военные довольно профессионально реагируют на ситуацию

Они довольно профессионально реагируют на ситуацию. Обеспечение нормальное, есть определённые проблемы, которые мы можем решить либо в ракурсе ближайшего года, и некоторые технические моменты взаимодействия с Генеральным штабом, Главнокомандующим – в ближайшее время. Режим перемирия по факту есть. Режим тишины особенно чувствуют гражданские: городок, который я посещала, не знает обстрелов с 27 июля.

– Какой это городок?

Марьяна Безуглая: Каждые из наших маленьких групп большого коллектива были в тех или иных локациях, фактически прикомандированы к различным бригадам. Я в общем говорю, в тоже время это – мои личные впечатления.

Более позитивно воспринимают тишину именно гражданские. Относительно военных у меня не возникло вопросов по их профессиональной реакции и потому, как они держат периметр.

Когда мы ночевали на взводном опорном пункте, провокации тоже были

Провокации со стороны ОРДЛО имеются. Когда мы ночевали на взводном опорном пункте, они тоже были.

– Говорили ли о мирных инициативах, с кем их обсуждали – с украинскими военными?

Марьяна Безуглая: Да, мы обсуждали как с руководством подразделений, так и с военными, которые служат, которые пребывали, в том числе, в дежурстве, с населением в городках. Также это военная гражданская администрация – то есть на различных уровнях.

– Была информация, что на парламентском уровне готовится взаимодействие из парламентариями России, Германии, Франции и Украины. Связанна ли поездка с этим?

Марьяна Безуглая: Непосредственно не связанна, но кончено же повышение информирования, вовлечение и информирование коллег по Донбассу всегда будет способствовать вовлечению в дальнейшем парламента в этот блок.

– Михаил, как вы расцениваете «десант» фракции «Слуга народа» на Донбасс?

Это отвлечение наших военнослужащих от исполнения их обязанностей

Михаил Бондар: Это отвлечение наших военнослужащих от исполнения их обязанностей, это простая пиар-акция перед выборами. То, что они сейчас сделали, это опасность, так как военнослужащие, их командиры заняты только ими – более тысячи наших военнослужащих занимаются теми так называемыми «туристами», которые решили перед 25 числом сделать себе пиар-акцию.

– В чём пиар, какая его цель?

Михаил Бондар: В том, что они не боятся поехать, что они заботятся о военнослужащих, поэтому поехали изучать их образ жизни, как они ведут борьбу с российским агрессором. То есть это, как так называемые «5 вопросов Зеленского» на выборах, пиар-акция: они пытаются получить себе дополнительные бонусы – и всё.

– Вы уверенны, что не удастся вот такой поездкой откусить определённый рейтинг у «ОПЗЖ», которая лидирует сейчас на Донбассе?

Константин Бондаренко: Я бы не стал преувеличивать значение «ОПЗЖ» ни в рамках Украины, ни в целом на Донбассе. Эта политическая партия действительно имеет серьёзные позиции на Донбассе, но не доминирующие.

Доминирующие позиции, как и в большинстве городов, регионов, имеют местные проекты. Например, в том же Мариуполе «Блок Бойченка» демонстрирует 52% или 54%, в то время как «ОПЗЖ» – 29%. Это, конечно, значительно больше, чем «Европейская солидарность», которая практически не присутствует в этом регионе. Но всё равно, я думаю, что доминировать будут на выборах как на западе, так и на востоке, местные политические силы.

Что касается «Слуги народа» – не думаю, что они могут одним таким действием, одной поездкой, да ещё за два дня перед выборами, когда большинство граждан уже определились со своим выбором, резко поменять ситуацию.

Думаю, что идёт подготовка не столько к местным выборам, сколько к дальнейшим действиям. «Слуге народа» необходимо будет каким-то образом позиционироваться относительно вопроса мира на Донбассе и дальнейшего продолжения переговорного процесса в «нормандском формате», готовится к 20-м числам ноября, когда в стране будут проходить дни, связанные с воспоминаниями о Майдане. Соответственно в данной ситуации это – уже задел на будущее.

Партия «Слуга народа» пытается перехватить некоторые лозунги, инициативы у своих политических оппонентов

Партия «Слуга народа» пытается перехватить некоторые лозунги, инициативы у своих политических оппонентов. Например, замена «нормандского формата» Будапештским меморандумом – это лозунг Юлии Тимошенко. Даже в послании президента был зашит целый ряд посылов, которые раньше эксплуатировались Петром Порошенко и его политической силой. Зеленский реально пытается показать сегодня, что он – человек, который не является чуждым к тому электорату, который голосовал за Порошенко. Он пытается делать некие посылы в адрес своих политических оппонентов и даже врагов.

– Андрей, много говорилось депутатами, что они общались с военными, даже обсуждали мирные инициативы, можете пролить немного света: о чём шла речь?

Андрей Рымарук: Да, обсуждали мирные инициативы и получили категорические ответы: они услышали все мысли, о чём думают военные, что у них болит. Мне больше хотелось бы поговорить о фактах, почему они всё-таки туда поехали, потому что моя работа непосредственно связана с ВСУ, ихним обеспечением и прочим.

Мы видим очень большое недоверие к действующему главнокомандующему Руслану Хомчаку, потому что народным депутатам было прямо поставлена задача собрать информацию, что ребят больше всего волнует, чего им не хватает. Одновременно это значит, что Офис президента не получает той необходимой честной, правдивой информации от непосредственно главнокомандующего.

Ребятам очень сильно не понравились мирные инициативы, вбросы, вопросы некоторых народных депутатов про Донбасс: «Если мы откажемся?», «Если мы здесь просто построим границу?». Такое было лайтовое прощупывание: «Как вы отнесётесь к тому, если здесь будет Приднестровье?». Они услышали очень много интересного в свой адрес.

Мой клиент – боец в окопе, я переживаю за его жизнь, больше с ребятами общался, с командирами рот, со взводами, где бывали народные депутаты, командирами батальонов.

Первый раз идею об отсоединении оккупированной территории я услышал от Владимира Зеленского на встрече с лидерами ветеранских движений в Администрации президента в прошлом году, после разведения в районе Золотого. Цитирую его дословно: «Я не исключаю того, что нам придётся отказаться от этой территории, если мы не договоримся. И Генеральный штаб уже получил задачу, сколько времени им понадобится, чтобы выкопать 50-метровый ров и наполниться его водой». Я процитировал всё, что услышал лично.

– Что происходит на фронте сейчас? Было 5 обстрелов за день – и Украина впервые за долгое время открыла огонь в ответ. Перемирие есть?

Андрей Рымарук: Перемирия не было, нет и не будет. То, что официально впервые за 72 дня был открыт огонь в ответ, случилось потому, что четыре из пяти обстрелов были довольно-таки прицельны и несли угрозу жизни нашим бойцам.

– Как думаете, что готовит Зеленский в контексте такой поездки: действительно заморозку этого конфликта и отказ от мирных инициатив?

Андрей Рымарук: Ввиду ситуативной политики Владимира Александровича, мне очень тяжело предугадать, что у него в голове будет через несколько дней.

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