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Бывший топ-менеджер Рината Ахметова или же член партии кума Путина. О Вадиме Бойченко и Владимире Клименко в Мариуполе говорят как о главных кандидатах на пост городского головы. И тот, и другой признают экологию одной из главных проблем для горожан. А еще оказывается, что в прошлом году жена Бойченко заработала у Рината Ахметова в десятки раз больше, чем муж в городском совете. А что до Клименко, то некоторые СМИ называют его бывшей женой одиозную Наталью Поклонскую.

Вадим Бойченко – городской голова Мариуполя с 2015 года. За него проголосовали почти 73 процента избирателей.

Бойченко в 1995 году начал работать на «Азовстали» помощником машиниста тепловоза. В итоге стал начальником отдела транспортных цехов.

В 2010 году Бойченко перешел работать в ООО «Метинвест Холдинг», а с 2013-го по 2015-й был заместителем гендиректора и директором по персоналу Мариупольского меткомбината имени Ильича.

И «Азовсталь», и ММКИ входят в «Метинвест Холдинг». Тремя четвертями акций холдинга владеет Ринат Ахметов, одной четвертой – Вадим Новинский.

Жена рулит

Вадим Бойченко за 2019 год задекларировал две квартиры в Мариуполе (одна – в совместной собственности), а также квартиру за 6 млн. грн. в Киеве, оформленную на жену Галину.

Также на жену оформлены две машины: Infinity стоимостью более 1,6 млн. грн. и Ford Mustang, которая стоит более миллиона гривен.

За 2019 год Вадим Бойченко задекларировал более полумиллиона гривен зарплаты. А вот жена Галина заработала в «Метинвесте» 12 785 964 гривны.

Кроме того мэр Мариуполя задекларировал 345 тыс. долларов наличными в совместной собственности с женой.

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Бойченко и Ахметов

В июле 2020 года в интервью Дмитрию Гордону Бойченко сказал, что лично с Ринатом Ахметовым не знаком.

Ринат Леонидович в этом году поздравил меня с днем рождения. А так общение минимальное

«Ринат Леонидович в этом году поздравил меня с днем рождения. А так общение минимальное. Для меня, понимаете, Ринат Леонидович, это как меня бабушка в детстве учила, что человека нужно оценивать по поступкам. Для меня Ринат Леонидович – это человек поступков. Первый поступок, который он совершил, – это помощь расстрелянному микрорайону «Восточный»… Тогда 12 миллионов – это были прямые быстрые инвестиции в восстановление разрушенной инфраструктуры», – сообщил мэр Мариуполя.

Бойченко говорит, что с «Метинвестом» у властей «партнерские отношения». Партнерами, которые помогают во время пандемии коронавируса, мэр Мариуполя называет фонды Вадима Новинского и Рината Ахметова.

Война и язык

Сын мэра Мариуполя служит в сухопутных войсках в офицерском звании. Вооруженные силы Украины Бойченко называет «надежным щитом».

Они грабили магазины, воровали людей, грабили автомобильные салоны

Вот как высказался городской голова Мариуполя о временах оккупации города российскими гибридными силами: «Многогранность, многокультурность сработала против того, что нам навязывали под названием «ДНР». Люди не приняли это. И, соответственно, оно не могло произрасти, потому что люди были против… Они грабили магазины, воровали людей, грабили автомобильные салоны, воровали и садили людей на подвал, пытали их. Это продлилось чуть больше месяца в городе, и город Мариуполь вооруженные силы Украины освободили».

В 2016 году на вопрос, почему он не говорит на украинском языке, Вадим Бойченко ответил так: «Не важно, каким мы языком говорим… Эта проблема, она касается не только языка.., также и вероисповедания. Не важно то, что мы приходим в церковь, костел, и начинаем каждый день туда ходить и, извините, головой биться об алтарь. Это абсолютно неважно. Важно то, что мы несем вот здесь (показывает на сердце – ред.), как мы думаем, как мы действуем».

Экология

Жители Мариуполя регулярно выходят на акции протеста против загрязнения меткомбинатами окружающей среды.

Бывший топ-менеджер этих комбинатов, Вадим Бойченко признает проблему промышленного загрязнения. В то же время он говорит, что холдинг Ахметова-Новинского выделяет деньги на улучшение атмосферы.

Пять труб, которые традиционно дымили в Мариуполе, сегодня они не дымят

«220 миллионов евро инвестиций. Это уже чисто экологический проект «Метинвеста». Они установили системы очистки на те пять труб, которые традиционно дымили в Мариуполе. Сегодня они не дымят. В этом году этот проект завершается», – уверяет городской голова Мариуполя

Вода и свет

13 июля 2020 года сайт правительства сообщил, что Украина и Франция запускают проэкт по модернизации системы питьевого водоснабжения Мариуполя. Для этого построят завод по производству питьевой воды. Планируют, что он заработает в 2023-2024 гг. Для этого Франция дала 64 млн. евро кредита на 30 лет под 0,08 процента.

Для реконструкции систем уличного освещения городской совет привлек кредит в 17 млн. евро от Европейского инвестиционного банка.

«Опрятный город»

Для людей, которые потеряли заработки из-за карантина, Вадим Бойченко придумал программу «Опрятный город». В пресс-службе горсовета рассказала, что запланировали создать 390 рабочих мест. Людям предлагают работу в городских парках, а также на ремонтах внутриквартальных территорий и тротуаров. На начало мая, например, «Мариупольавтодор» предлагал зарплату до 10,5 тыс. грн.

«Веселка» и парк Гурова

В конце апреля 2019 года в Мариуполе открыли парк «Веселка». Как рассказали местные журналисты, на обновление парка в общем потратили 58 млн. грн. А ко дню открытия в «Веселке» расцвели более 100 тысяч тюльпанов и нарциссов.

Также в Мариуполе за 90 млн. грн. реконструируют парк Гурова общей площадью более 30 га. Здесь хотят разместить кинотеатр, ферму с бабочками, рощу гамаков, экстрим-парки и множество разных локаций для отдыха и развлечений.

Прозрачность

В рейтинге прозрачности Transparency International Украина по результатам 2018 года Мариуполь занял второе место среди сотни городов страны. Еще в 2017 году город был на 57 месте.

Рейтинг показывает, насколько открыта местная власть по отношению к горожанам, когда они хотят получить различную информацию, а также качество предупредительных мер по борьбе с коррупцией.

Политика

В 2019 году Вадим Бойченко был в первой десятке «Оппозиционного блока» на выборах в парламент.

Теперь он идет на выборы с собственной партией. Она называется «Блок Вадима Бойченко». Эту партию поддержали у Евгения Мураева.

«Наша областная организация партии «Наши» поддерживает на местных выборах нашего мэра Вадима Сергеевича Бойченко», – сообщил Артем Саркисян, руководитель областной организации этой политсилы.

Диктор одного из местных телеканалов сообщила, что партию городского головы поддержали председатели мариупольских ОСМД.

Владимир Клименко – член партии ОПЗЖ, замдиректора ООО «Спецмашавто».

С 2009 по 2015 год Клименко работал заместителем городского головы Мариуполя Юрия Хотлубея.

В 2015 году Клименко говорил от имени партии «Наш край».

Экологические выплаты

Владимир Клименко критикует достижения соперника Вадима Бойченко.

Они не думают о здоровье наших жителей. Они думают, как набить карманы своих хозяев

«Они создают красивую обертку для того, чтобы скрыть разруху и запустение. Они покупают наши голоса дорогими подачками за бюджетные деньги. За наши с вами деньги. Они не думают о здоровье наших жителей. Они думают, как набить карманы своих хозяев», – заявляет кандидат в предвыборном ролике.

На сайте правительства Клименко зарегистрировал петицию, которую назвал «Ні» екологічній катастрофі у Маріуполі!». Автор петиции требует: провести скрининг экологических загрязнений от предприятий города; создать в Мариуполе экологический фонд; выплачивать каждому жителю Мариуполя экологические выплаты из этого фонда и из государственного бюджета.

Отношения со страной-агрессором

Владимир Клименко, как и кандидат от ОПЗЖ в Славянске Павел Придворов, выступает за восстановление экономических связей с Россией.

Из-за этого подали иск в суд. По информации сайта ОПЗЖ, истец посчитал, что такой лозунг посягает на территориальную целостность Украины.

Претензия была по поводу того, что «восстановление торговых связей с Россией». Это политика нашей партии

«Претензия была по поводу того, что «восстановление торговых связей с Россией». Это политика нашей партии в целом, и, в частности, Мариуполя она касается в первую очередь. Потому что есть масса предприятий, которые интегрированы, их продукция востребована на рынке России… Те рынки, которые сейчас для наших предприятий закрыты», – прокомментировал ситуацию кандидат в мэры Мариуполя.

Донецкий окружной административный суд отклонил этот иск.

Активисты Правого Сектора обвиняют нас в сепаратизме. Уверен, нацизм не пройдет

А под зданием суда возник конфликт. «Славянск встретил нас фаерами и портретами Бандеры. Активисты «Правого сектора» обвиняют нас в сепаратизме. Уверен, нацизм не пройдет», – написал Владимир Клименко в фейсбуке.

Однако после приезда настоящих ветеранов полка «Азов» псевдо-радикалы ушли, бросив даже портрет Шухевича.

Что с Поклонской

В СМИ упоминают, что Клименко якобы состоял в браке с Натальей Поклонской, бывшей сотрудницей прокуратуры Украины и депутатом Госдумы России. Революцию достоинства Наталья Поклонская называет «государственным переворотом».

В интервью Дмитрию Гордону сама Поклонская так прокомментировала эту информацию:

– Правда ли, что вашим мужем был заместитель мэра Мариуполя Владимир Клименко?

– Ого! Да ну вы что! Если бы у меня был бывшим мужем какой-то мэр! Нет.

Кроме Вадима Бойченко и Владимира Клименко на пост мэра Мариуполя претендуют также Юлия Башкирова, Михаил Клюев и Лидия Мугли.

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