Псевдо-«Азов» пикетировал ОПЗЖ в Славянске, оказалось - это постановка

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В Славянске сторонники ОПЗЖ, ратующие за восстановление связей с Россией, и псевдо-радикалы с флагами «Азов» вышли на митинг якобы как оппоненты. У «радикалов» были с собой флаги «Азова», Правого сектора и даже портрет Шухевича. Но вскоре под здание Донецкого окружного административного суда приехали настоящие ветераны полка «Азов»: оказалось, что никакого митинга они не устраивали.

Анатолий Егоров руководит политической партией «Национальный корпус» в Донецкой области. А еще он – ветеран полка «Азов».

По словам Егорова, 15 октября ему сообщили, что под зданием административного суда в Славянске развернули пикет сторонники ОПЗЖ, а против них – люди с флагами полка «Азов» и «Правого сектора».

«Азов» вообще не может быть на политических акциях

«Азов» вообще не может быть на политических акциях, потому что это – боевое подразделение. Мне скинули фотографии, и там были флаги «Азова», боевые флаги», – рассказал Радио Донбасс.Реалии Анатолий Егоров.

Он говорит, что сразу выехал на место, и там действительно, кроме сторонников ОПЗЖ, стояли парни с флагами Украины, двумя флагами «Азова» и одним флагом «Правого сектора» - человек 15-20. Егоров поинтересовался: кто и откуда знаменосцы.

«Мне ответили, что никто нигде не служил. Флаги «Азова» взять они «так решили». И, вообще, руководитель, с которым я общался, он был из Киева. И вообще нигде не служил. Я задал вопрос: что за организация? На это мне не ответили», – вспоминает общение с псевдо-радикалами ветеран.

После недолгого разговора на повышенных тонах знаменосцы ретировались. А Анатолий Егоров убежден: псевдо-радикалов привезли в Славянск для провокации.

Я уверен, что это – та же ОПЗЖ и сделала акцию-провокацию

«Я уверен, что это – та же ОПЗЖ и сделала акцию-провокацию. Типа: радикалы приехали и провоцировали. Парни за, я не знаю, 300 гривен (больше б им не дали) вышли, напечатали их (флаги – ред.): они свежие были, было видно, что свежие», – высказывает свое мнение «азовец».

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Кого судили в Славянске

Пока под судом выясняли, кто настоящий представитель «Азова», а кто – поддельный, в самом суде рассматривали иск. Как сообщает сайт ОПЗЖ, кандидата в мэры Мариуполя от этой силы – Владимира Клименко – и весь список партии в горсовет пытались снять с выборов.

Иск подал житель поселка Старый Крым неподалеку от Мариуполя. По мнению истца, как информирует сайт ОПЗЖ, один из предвыборных лозунгов партии посягал на территориальную целостность Украины.

Суд не усмотрел ни одного нарушения в предвыборной кампании

Вот что заявил Владимир Клименко в интервью телеканалу NewsOne: «Претензия была по поводу того, что – восстановление торговых связей с Россией. Это политика нашей партии в целом… То, что наши оппоненты заявляли в своем исковом требовании, – суд не усмотрел ни одного нарушения в предвыборной кампании».

Лозунг о восстановлении экономических связей с Россией действительно используется кандидатами от ОПЗЖ в кампании в Донецкой области. Вот пример из Славянска:

На сайте ОПЗЖ заявили, что кандидата пытается снять с выборов «партии войны».

“В то время, как ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ делает всё для восстановления промышленного потенциала нашей страны, что особенно важно для Донбасса, выступает за создание рабочих мест, решение социальных вопросов людей, представители партий войны пытаются таким явно манипулятивным способом, выбить лидера электоральных предпочтений в регионе и команду ОП-ЗЖ из предвыборной гонки", - сообщает сайт политсилы.

На фото на сайте партии Владимир Клименко стоит у суда на фоне размытых красно-черных полотнищ.

Клименко запостил у себя митинг под судом, говоря, что Славянск встретил его фаерами и портретами Бандеры, и уверяя, что нацизм не пройдет:

История похожа на «автобусы Правого сектора» в 2014-м – Красноперов

Эти события в Славянске – пример предвыборной технологии. Ведь темы нападений «радикалов», взаимоотношений с Россией могут мобилизировать электорат, считает Валентин Красноперов, глава правления общественной организации «Сильные громады».

Они повторяют эту историю с автобусами с «Правым сектором»

«Они повторяют эту историю с автобусами с «Правым сектором», только с другой стороны: хороших ребят избивают националисты», – так видит эту ситуацию Красноперов.

По мнению аналитика, задача ОПЗЖ на местных выборах – взять большинство в городских советах. Но как это сделать, если, например, Виктор Медведчук и его лозунги нравятся не всем, даже бывшим «регионалам». Ведь часть пророссийского электората в Украине, считает Красноперов, - около 18 процентов. А ОПЗЖ получила на прошлых выборах в парламент 13,05 процента. Поэтому, рассуждает он, политтехнологи стремятся увеличить легитимность партии в глазах пророссийского избирателя: смотрите, мы – единственная политическая сила, на которую нападают радикалы и националисты.

Также аналитик говорит, что на местах голоса избирателей дробятся, ведь большинство партий говорят о местной повестке: о коммунальных проблемах, дорогах, тарифах. Поэтому ОПЗЖ разыгрывает мировоззренческую тему – взаимоотношения с Россией

Они пытаются оттянуть электорат от остальных местных партий

«Они (ОПЗЖ – ред.) еще пытаются оттянуть электорат от остальных местных партий, сказав: уважаемые избиратели, вся эта ваша игра про экономику не имеет никакого значения, – у нас великая война за «русский мир», – убежден Валентин Красноперов.

Мы, те, кто ратует сегодня за экономические отношения с Россией, не сепаратисты

Но кандидат в мэры Славянска от ОПЗЖ Павел Придворов заявляет, что неправильно трактовать деятельность партии как: «Мы, те, кто ратует сегодня за экономические отношения с Россией, не сепаратисты. Мы - те, кто хочет поднять свои предприятия, предоставить людям работу и высокооплачиваемые рабочие места, честно платить налоги и знать, что мы поддерживаем этим свой родной город».

Перед выборами в пользу этой политсилы действует и президент России Владимир Путин. Вскоре после встречи с Виктором Медведчуком Путин разрешил снять санкции с трех украинских предприятий, назвав это «жестом доброй воли», а также обсуждал с лидером партии поставки в Украину российской вакцины от COVID-19.

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