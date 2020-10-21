Народні депутати зі «Слуги народу» поїхали на Донбас, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у фейсбуці.

«Гендерна квота збережена. Їдемо з колегами із «Слуги народу» на Донбас», – підписала Кравчук фото з поїзда.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський під час свого послання у Верховній Раді розповів, що на Донбас поїдуть 120 представників «Слуги народу».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.