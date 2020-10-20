«Шоу для телебачення»: міжнародні реакції на послання Зеленського до парламенту

20 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту «про внутрішнє і зовнішнє становище України». Радіо Свобода публікує перші міжнародні реакції на виступ.

«Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив із зверненням до парламенту. А точніше, він прочитав своє звернення з телесуфлера. Вся подія була чисто шоу-постановою для телебачення, а не виступом перед парламентом», – написав у своєму твітері голова представництва німецького фонду Генріха Белля в Україні Сергій Сумленний в англомовному твіті.

«Сьогодні Зеленський звернувся до Ради. Дуже дотепно: «Ми хочемо, щоб люди там [у Криму та Донбасі] знали правду про Україну від України, а не від Кисельова», – пише у своєму твіттері Мелінда Геррінг із «Атлантичної ради».

Виступ Зеленського показовий: він здебільшого зупинявся на коронавірусі та війні. Потім він вдавався до швидких вивертів, щоб зобразити Україну сучасною, і нарешті заговорив про судову реформу та інші важкі теми аж в кінці», – додає експертка.

«Мені цікаво – українською мовою Зеленський вживав термін «народовладдя», а не «демократія», чи вважаються ці два синонімами?», – запитує кореспондент газети Lacroix Фабріз Депрез, у відповідь на твіт президента.

Дослідник Польського інституту міжнародних відносин (PISM) Даніель Желіговський, який уважно стежить за подіями в Україні, звернув особливу увагу на фразу Зеленського про будівництво конструктивного діалогу і добросусідські відносини з Угорщиною, Румунією, Польщею. «Разом з Польщею та Литвою ми заснували Люблінський трикутник», – цитує експерт українського президента у своєму твітері.

Оглядач Алекс Кокчаров звернув увагу на заяву українського президента про будівництво двох державних українських військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону.

Серед тем, про які говорив президент України Володимир Зеленський перед парламентом: протидія епідемії коронавірусу, шляхи встановлення миру на сході України, деокупація Донбасу та повернення Криму, співпраця із міжнародними інституціями та країнами, які підтримують Україну, боротьба з корупцією, зміцнення народовладдя, проведення опитувань громадської думки, а також розвиток Збройних сил України і співпраця з НАТО.

Президент мав виступити зі щорічним посланням до Верховної Ради ще у квітні, але через епідемію коронавірусу обумовлене законодавством щорічне послання відклали.