Уряд має оприлюднити аудит держави і стратегію розвитку до 2030 року – Зеленський

Кабінет міністрів України найближчим часом має оприлюднити результати проведеного аудиту держави, повідомив під час звернення до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

«Ми намагалися зрозуміти, що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити. Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати», – сказав Зеленський під час виступу зі щорічним посланням у парламенті 20 жовтня.

Разом із цим аудитом, за словами президента, уряд має презентувати стратегію економічного розвитку України до 2030 року.

«Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку. Не на два, три, п'ять років. Досить вимірювати розвиток України політичними каденціями. Нам потрібно чітке бачення, куди і чому повинна рухатися наша економіка до 2030 року», – сказав Зеленський.

Під час свого звернення президент заявив, що економіка України постраждала від кризи, викликаної пандемією, менше, ніж економіки інших держав, зокрема європейських.

Раніше в Офісі президент спрогнозували, що падіння валового внутрішнього продукту України у 2020 році не перевищуватиме 4,8%.

Згідно зі свіжим прогнозом Світового банку, у 2020 році українська економіка впаде на 5,5%.

Міжнародний валютний фонд очікує скорочення ВВП України на 7,2%.