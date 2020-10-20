Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня виступає у Верховній Раді із посланням до парламенту «про внутрішнє і зовнішнє становище України».

Серед тем: епідемія коронавірусу, шляхи повернення Криму та встановлення миру на Донбасі, а також розвиток Збройних сил України.

Президент мав виступити зі щорічним посланням до Верховної Ради ще у квітні, але через епідемію коронавірусу відклав виступ.

Зараз в Україні щодня реєструється рекордна кількість хворих на COVID-19, є хворі і серед народних депутатів, але президент вирішив прийти у парламент.

Політичні оглядачі пов'язують цей крок із наближенням дати місцевих виборів, на яких змагаються представники політичних партій, зокрема і президентської політичної сили «Слуга народу».