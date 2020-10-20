Зеленський про амністію і деокупацію
Амністія на Донбасі буде стосуватися не всіх, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи із щорічним посланням президента до парламенту.
«Страшне слово «амністія» – це не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта.
Їм потрібний чіткий сигнал, не варто боятися, гідне майбутнє – тільки з Україною», – сказав президент Зеленський.
Він наголосив, що влада має ухвалювати рішення, які наближають деокупацію, а громадяни мають розуміти, що буде після звільнення та повернення окупованих територій.
«Ми розпочнемо безпечну реінтеграцію...Це пакет законів про перехідний період, насамперед – про відповідальність», – так описав Зеленський своє бачення свого процесу деокупації Донбасу і Криму.
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Зеленський про «Слуг народу»
Президент Володимир Зеленський у своєму виступі у Верховні Раді – напередодні місцевих виборів – використав парламентську трибуну, щоб анонсувати поїздку 120 народних депутатів від партії «Слуга народу» на Донбас на 21 жовтня.
«Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії «Слуга народу» поїдуть на Донбас. Не в Туреччину, не на Мальдіви, як колись, депутати поїдуть на передову. І почують про ситуацію там не із соціальних мереж, а від наших військових та місцевих жителів», – сказав Володимир Зеленський.
Зеленського критикують за намагання врятувати рейтинг партії «Слуга народу», представники якої беруть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. За попередніми оцінками, «слуги народу» поки мають мало шансів очолити найбільші міста України. З метою вплинути на виборців, вважають оглядачі, Володимир Зеленський анонсував і опитування у день виборів, яке не регулюється жодними законодавчими нормами.
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Зеленський про Крим і попередню владу
Президент України Зеленський заявив, що його команда робить все можливе, що «повернути Крим».
«А ті, хто без жодного пострілу здав Крим, мають сидіти». – заявив Володимир Зеленський із парламентської трибуни.
«Питання не у помсті, питання у справедливості. Відсутність почуття справедливості є основою недовіри до влади», – вважає Зеленський.
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Друга тема щорічного послання президента до парламенту стосувалася ситуації на Донбасі.
«27 липня було оголошено про припинення вогню. Сьогодні режим тиші триває 86 день поспіль. Найдовше за роки війни», – заявив Зеленський.
«Чи ідеальний він? (режим тиші – ред.) – Ні. Чи є порушення? – Так. Чи є спроби його зірвати? – Безумовно, але треба визнати кількість пострілів суттєво зменшилась. За всі ці дні ми маємо 1 бойову втрату», – сказав президент, виступаючи із парламентської трибуни.
Володимир Зеленський нагадав, що це один із пунктів його програми – «мир на Донбасі».
Зеленського уже критикують, що він уперше порушив правило – не використовувати парламент для політичного піару перед виборами.
25 жовтня в Україні мають відбутися місцеві вибори, коли уперше місцевих очільників обиратимуть і за партійними списками.
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Перша тема, якої торкнувся президент Володимир Зеленський у своєму щорічному зверненні – це протидія епідемії коронавірусу.
Спочатку Зеленський знову розкритикував те, що отримав у спадок від попередньої владної команди. Далі президент зазначив, що вважаю ситуацію із коронавірусом в країні контрольованою і навіть порівняв Україну з Німеччиною.
Серед здобутків своєї команди президент Зеленський назвав:
- відновлення служби санітарних лікарів,
- налагодження виробництва масок,
- налагодження системи тестування та лікування хворих на COVID-19;
- виплати лікарям за лікування «ковідних» хворих;
- розробку ліків
Зеленський закликав парламент подякувати лікарям і зазвучали оплески.
Президент Володимир Зеленський розпочав своє послання до Верховної Ради із того, що повідомив – текст послання не будуть роздавати, як це було раніше, у паперовому вигляді, а його можна буде завантажити за посиланням через QR-код.
Також текст послання буде оприлюднений на сайті Офісу президента.
Далі Володимир Зеленський покритикував попередню владу, зазначивши, що роботу його команди критикують за те, «чого самі не зробили».
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Володимир Ради прийшов у парламент. Також у засіданні беруть участь голова Уряду та міністри України.
У порядку денному парламенту на 20 жовтня послання президента стоїть першим питанням.
А поки з парламентської трибуни виступають народні депутати із рідних фракцій.
Радіо Свобода веде пряму трансляцію із Верховної Ради.