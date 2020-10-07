Світовий банк слідом за ЄБРР погіршив попередній прогноз падіння ВВП в Україні

Світовий банк, слідом за Європейським банком реконструкції і розвитку, погіршив свій попередній прогноз падіння ВВП в Україні. Згідно з новим прогнозом, у 2020 році українська економіка впаде на 5,5%. Про це йдеться в аналітичному огляді економіки країн Європи і Центральної Азії «COVID-19 і людський капітал».

Водночас, зазначається в огляді, падіння економіки в Україні буде меншим, ніж в інших країнах регіону, а вже наступного 2021 року слід очікувати помірного зростання.

При цьому Світовий банк наголошує: «Українська економіка увійшла в коронакризу більш сильною і підготовленою завдяки зваженій монетарній і фіскальній політикам упродовж попередніх років. Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону».

За оцінками аналітиків Світового банку, в Україні «відновлення економічного росту буде помірним – 1,5% в 2021-му і 3,1% в 2022 роках на тлі уповільнення темпів впровадження структурних реформ».

«Критично важливим є якнайшвидше впровадження заходів державної політики, спрямованих на підвищення інвестицій і збереження макроекономічної стабільності», – наголосили в Світовому банку.

Тиждень тому Європейський банк реконструкції і розвитку теж погіршив свій прогноз цьогорічного спаду ВВП в Україні – з 4,5 до 5,5%. ЄБРР так само очікує відновлення економічного зростання в Україні в наступному 2021 році – на рівні 3%.

Спад української економіки у 2020 році і відновлення зростання у 2021 році прогнозує і український уряд. За його очікуваннями, ВВП цього року впаде на 4,8%, а наступного – виросте на 4,6%.