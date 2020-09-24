Регулювати азартні ігри і лотереї в Україні буде спецкомісія, запуск її роботи уряд анонсує в листопаді

В Україні з’явиться Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, повідомила 23 вересня пресслужбі Кабінету міністрів України.

«Запуск роботи комісії унеможливить діяльність нелегальних гральних закладів під виглядом проведення державних лотерей. А легалізація грального бізнесу стимулюватиме українську економіку, дозволить залучати інвестиції, створити додаткові робочі місця та отримати суттєве джерело додаткових надходжень до Державного бюджету України», цитує сайт уряду віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Планується, що комісія з регулювання азартних ігор та лотерей почне працювати в листопаді цього року.

11 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу в Україні, який Верховна Рада ухвалила 14 липня. Цей закон викликав неоднозначну реакцію: деякі його положення вітають, інші різко критикують.

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Гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений 2009 року, але експерти звертали увагу, що він просто перейшов працювати в «тінь».