Зеленський підписав закон про гральний бізнес

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, документ повернули до парламенту з підписом 11 серпня.

14 липня Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні. Він дозволяє організацію та проведення азартних ігор у казино, у залах гральних автоматів, у мережі Інтернет (зокрема покер), букмекерську діяльність.

Законопроєкт також передбачає створення реєстру осіб, яким обмежені доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

З 2009 року в Україні офіційно заборонений гральний бізнес, однак експерти вказують, що він просто перейшов працювати в «тіні».