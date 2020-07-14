Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні. Закон підтримали 248 народних депутатів.

Стаття 2 документа дозволяє:

організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, яким обмежені доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

З 2009 року в Україні офіційно заборонений гральний бізнес, однак експерти вказують, що він просто перейшов працювати в «тіні».