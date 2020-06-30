Рада цього тижня збирається розглянути законопроєкт про гральний бізнес – Разумков

Верховна Рада цього тижня збирається розглянути законопроєкт про гральний бізнес, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

«Цього тижня буде багато питань. Ви їх всі бачили. Одне з перших – це питання про так званий гральний бізнес. Його багато місяців опрацьовувала робоча група і в Офісі президента, і в профільному комітеті. Саме ці дві інституції є головними промоутерами цього напрямку», – сказав Разумков.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. Його підтримали 260 народних депутатів.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

З 2009 року в Україні заборонений гральний бізнес, однак експерти вказують, що він просто перейшов працювати в «тіні».