Рада продовжить розглядати законопроєкт про легалізацію азартних ігор – порядок денний

Верховна Рада на своєму пленарному засіданні 2 липня продовжить розглядати законопроєкт про легалізацію азартних ігор, свідчать дані на сайті порядку денного парламенту.

Останні два дні депутати розглядали пропозиції поправок до законопроєкту, яких загалом понад 3 тисячі. Голова фракції партії «Слуга народу» прогнозував, що за документ проголосують саме 2 липня.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. Його підтримали 260 народних депутатів.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

З 2009 року в Україні заборонений гральний бізнес, однак експерти вказують, що він просто перейшов працювати в «тіні».