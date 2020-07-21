Рада розблокувала закон про гральний бізнес

Верховна Рада розблокувала закон про легалізацію грального бізнесу.

Народні депутати по черзі відхилили три постанови про скасування рішення про ухвалення закону.

Тепер документ можуть відправити на підпис президенту.

14 липня Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні, що дозволяє організацію та проведення азартних ігор у казино, у залах гральних автоматів, у мережі Інтернет (зокрема покер), букмекерську діяльність тощо. Законопроєкт також передбачає створення реєстру осіб, яким обмежені доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

З 2009 року в Україні офіційно заборонений гральний бізнес, однак експерти вказують, що він просто перейшов працювати в «тіні».