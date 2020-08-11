У НАЗК розкритикували підписаний Зеленським закон про гральний бізнес: створить корупційні ризики і не може бути реалізований

Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон про гральний бізнес як такий, що створить корупційні ризики і не може бути реалізований.

Про свої застереження стосовно закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» НАЗК надіслало Зеленському листа, в якому висловило застереження до цього акта.

НАЗК наголошує, що попри те, що цей документ спрямований на зменшення корупції, він містить корупційні ризики і фактично не може бути реалізований, бо його положення суперечать одне одному.

«Впровадження закону в такій редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів, зробить неможливою чесну конкуренцію і прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор», – наголосили 11 серпня в головному антикорупційному органі країни.

За словами НАЗК, за результатами експертизи в документі виявили понад два десятки суттєвих корупційних ризиків, а також два взаємовиключні положення, які виключають можливість виконати підписаний закон.

«НАЗК сподівається, що президент ініціює зміни, які дозволять усунути вказані корупційні ризики і зробити закон можливим для виконання», – мовиться в повідомленні агентства, в якому також оприлюднений і згаданий лист НАЗК президентові.

Раніше 11 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу в Україні, який Верховна Рада ухвалила 14 липня, – хоча очікували, що він ветує документ через згадані НАЗК недоречності. Цей закон викликав неоднозначну реакцію: деякі його положення вітають, інші різко критикують.

Гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений 2009 року, але експерти звертали увагу, що він просто перейшов працювати в «тінь».