43% українців будуть довіряти результатам опитування Зеленського на виборах – КМІС

Майже 54,6% українців мають намір взяти участь в опитуванні президента України Володимира Зеленського, яке відбудеться 25 жовтня, йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). 35,8% українців не хочуть брати участь в опитуванні.

Результатам опитування будуть довіряти 43,4%, не будуть – 40,7%.

На думку 44% респондентів, опитування є щирим наміром президента та влади почути думку більшості людей. 44,1% вважають опитування «політичною технологію для досягнення власних цілей».

Опитування проводили 17-19 жовтня методом телефонного інтерв’ю. У ньому взяли участь 505 людей. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% – для показників близьких до 25%, 2,7% – для показників близьких до 10%.

13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Запропоновані питання звучать так: