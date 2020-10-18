Мери проти «Слуг народу». Чи може партія президента виграти на місцевих виборах у найбільших містах України?

Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. Жителі країни обиратимуть депутатів місцевих рад, мерів міст, а також і голів громад – нових адміністративно-територіальних одиниць, які часто об'єднують в собі, скажімо, невелике місто і кілька сіл.

Якщо на парламентських виборах минулого року президентській партії «Слуга народу» вдалося вперше в історії отримати монобільшість у Верховній Раді, то на місцевих виборах повторити успіх навряд чи вдасться. Про це свідчать соціологічні опитування практично в усіх великих обласних центрах. Таких, наприклад, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса. Там рейтинги діючих мерів досить високі, і конкурувати з ними кандидатам від президентської партії «Слуга народу» буде досить складно. Ситуацію вивчали журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Основна боротьба за крісло керівника міста розгортається між діючими мерами і кандидатами від провладної партії «Слуга народу». Перші залишати пост не хочуть, а другі – сподіваються повторити успіх парламентських виборів.

Харків

Харків – друге за чисельністю населення місто України, важливий промисловий і науковий центр країни. Голова міста Геннадій Кернес – один із небагатьох українських мерів, якому вдається залишатися при владі вже 10 років поспіль. Для нього це будуть треті вибори. Кернес залишається найбільш рейтинговим кандидатом на посаду мера. Але наприкінці серпня він захворів на COVID-19. Стан лікарі оцінювали як тяжкий. 17 вересня його транспортували в німецьку клініку. В Харківській міськраді відразу ж повідомили, що Кернес не збирається знімати свою кандидатуру з виборів.

Змагатися з Кернесом від президентської партії «Слуга народу» зібрався нинішній голова Харківської обладміністрації, колишній народний депутат Олександр Кучер.

Одеса

Одеса – третє за чисельністю населення місто. Тут найбільший морський торговий порт України і база Військово-морських сил України. Нинішній мер міста – Геннадій Труханов.

Він керує Одесою вже шість років. І тепер знову балотується. Зараз проти нього у Вищому антикорупційному суді розглядають два кримінальні провадження. Перше – про можливе недостовірне декларування майна. Його також підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. У місті було кілька нападів на місцевих активістів, які виступали проти дій влади.

Одним із головних конкурентів Труханова від президентської партії став гуморист і актор Олег Філімонов. Йому 68 років. Він народний артист, корінний одесит, 20 років викладав в університеті. Поборотися за посаду мера йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

«Він сказав, що Одесі потрібен мер, якого, по-перше, всі знають, якийсь символ, з яким асоціюється Одеса. По-друге, він сказав, що за мною немає шлейфу корупційного, я досить прозора, відкрита людина», – зазначає Філімонов.

Пропозиція очолити Одесу, каже він, раніше отримував вже не раз і від інших політичних сил.

«Мені кілька разів пропонували балотуватися в мери, і я кілька разів відмовлявся. Тому що я розумів, що безкоштовний сир тільки в мишоловці. І люди, які пропонують, вони потім щось у мене попросять. Ось Зеленський, який мені запропонував, він у мене нічого не просить взамін. він просить тільки зробити Одесу новою, прогресивною, і тоді його влаштує моя робота», – зауважує Філімонов.

Дніпро

Дніпро – один із найбільших промислових центрів України. Четверте місто за чисельністю населення. Чинний мер – Борис Філатов. Посаду займає з 2015-го. І тепер планує залишитися на другий термін.

«Чи тримався я за це крісло? Ні. Ніколи не тримався. І я готовий розлучитися з ним у будь-який момент, наприклад, коли в Дніпрі відкриється новий аеропорт. І я відразу готовий написати заяву», – заявив Філатов.

У мера Дніпра конфлікт із Володимиром Зеленським. Про це він сам неодноразово публічно говорив. На тлі цього навіть з'явилася так звана «партія мерів», в яку об'єдналися шість міських голів.

«Тиск адміністративним ресурсом, кримінальними справами тоді, коли чесне ім'я незгодних із владою людей, і тих, хто критикує, намагаються всіляко очорнити», – зазначає Філатов.

Мер Дніпра неодноразово критикував владу за урізання місцевого бюджету, а також згадував Зеленському його невиконану обіцянку профінансувати будівництво аеропорту в Дніпрі. А недавно опублікував звернення до президента, де закликав не перетворювати місцеві вибори у «виставу».

«Створення» клонів» і безпідставне зняття з виборів – це старі прийоми політичних аферистів і брудні технології політичної боротьби, які чомусь знову стали популярними саме напередодні цих місцевих виборів, і саме за часів Вашого президентства. Невже це така відповідь на перспективу нищівної поразки на прийдешніх виборах?» – написав він.

Конкурентом Філатову від «Зе-команди» став головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

«За роки збройного конфлікту на Донбасі тут врятували життя тисячам поранених військових. Всі ці коридори, всі ці палати були заповнені пораненими, й кожен із них, хто був у свідомості, просив про допомогу. І ми цю війну за життя виграли. Три тисячі бійців повернулися додому», – говорив він.

Рішення спробувати змінити крісло головного лікаря лікарні на крісло дніпровського мера далося йому непросто, говорить Риженко. Особливо зараз, коли країну охопила нова хвиля коронавірусу.

«У першу чергу місто повинне бути здоровим. Здоровим внутрішньо, –каже він. – І люди, які зараз живуть разом з нами, повинні розраховувати тільки на справедливість і правду, на хороші тарифи, що не залазять в кишеню. А їх можна знизити сьогодні».

Згідно із останніми соціологічними опитуваннями провідних українських компаній, у нинішніх мерів великих міст високий рівень підтримки. І в них великі шанси переобратися на ще один термін. А рейтинги партії «Слуга народу» і особисто Володимира Зеленського знижуються.

Оригінал публікації – на сайті «Настоящего времени»