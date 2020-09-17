«Справа Юрченка»: помічник депутата вніс призначену судом заставу

Помічник народного депутата Олександра Юрченка, підозрюваний у пособництві в отриманні неправомірної вигоди, вчиненому службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, вніс призначену йому судом суму застави, повідомила Радіо Свобода речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

За її словами, він вніс заставу в повному обсязі 16 вересня. При цьому речниця ВАКС не змогла підтвердити інформацію про те, що вказана особа вийшла з СІЗО.

«На практиці процедура виглядає так: за особу (або вона сама) вносять заставу, суд видає відповідну довідку, яку надають органу, де утримують цю людину, і її звільняють. Тобто я думаю, що його звільнили, але я не можу цей факт підтвердити», – сказала вона.

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід помічникові народного депутата України у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тис гривень застави.

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив у Telegram повідомив, що помічником депутата є особа на ім’я Іван Фіщенко.

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції. В Офісі президента підтримали це рішення.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату щодо «отримання неправомірної вигоди» за внесення пропозицій до одного із законопроєктів. Вона зробила це 17 вересня.

У відомстві вказали, що раніше помічникові депутата повідомили про підозру в отриманні хабаря. 15 вересня цьому помічникові Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тис гривень застави.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Депутат публічно не коментував звинувачення на свою адресу.