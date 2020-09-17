Офіс президента: Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради

Парламентар Олександр Юрченко «втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради», заявили в Офісі президента.

«Свідомо залишаємо в стороні правову складову цієї історії – не в наших повноваженнях надавати суто юридичну оцінку матеріалам кримінальних проваджень, зібраним доказам. Але констатуємо, що з політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада – не місце для «плюшок», – наголосили в ОП.

Офіс президента стверджує, що «найбільше обурює» в поведінці Юрченка його «зухвалість у спілкуванні».

«Національне антикорупційне бюро України зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. Жодного виправдання цьому бути не може. Цілком логічно, що з такою зухвалістю він став «героєм» того відео, яке оприлюднило НАБУ й подивилася вся країна. Від зухвалості до хабарництва – завжди один крок», – вважають в ОП.

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції. В Офісі президента підтримали це рішення.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату щодо «отримання неправомірної вигоди» за внесення пропозицій до одного із законопроєктів. Вона зробила це 17 вересня.

У відомстві вказали, що раніше помічникові депутата повідомили про підозру в отриманні хабаря. 15 вересня цьому помічникові Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тис гривень застави.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.