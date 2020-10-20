Зеленський виступить у Верховній Раді – трансляція

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня звернеться до парламенту зі щорічним посланням, у якому повідомить про стратегічні напрямки розвитку України.

Це послання планувалося ще у квітні, але було перенесене через погіршення епідемічної ситуації, повідомила раніше речниця президента Юлію Мендель.

У порядку денному парламенту на 20 жовтня послання президента стоїть першим питанням.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день місцевих виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань.

В Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.