Депутата Юрченка виключили з фракції «Слуги народу» – офіційно

Народного депутата Олександра Юрченка виключили з фракції партії «Слуга народу». Про це оголосив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання парламенту.

«Відповідно до частини 3 статті 6 Регламенту Верховної Ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» від 14 вересня 2020 року повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича», – сказав Стефанчук.

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції. В Офісі президента підтримали це рішення.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату щодо «отримання неправомірної вигоди» за внесення пропозицій до одного із законопроєктів. Вона зробила це 17 вересня.

У відомстві вказали, що раніше помічникові депутата повідомили про підозру в отриманні хабаря. 15 вересня цьому помічникові Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тисяч гривень застави.

У Вищому антикорупційному суд повідомили Радіо Свобода, що підозрюваний вніс заставу 16 вересня в повному обсязі.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Депутат публічно не коментував звинувачення на свою адресу.