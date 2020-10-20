Зеленський: безвізу з Європейським союзом та співпраці з МВФ нічого не загрожує

Безвізовому режиму України з Європейським союзом нічого не загрожує, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради.

За його словами, «усі експерти відзначають, що цьогорічний саміт Україна – ЄС та спільна заява чи не вперше так яскраво підкреслюють партнерство України та Європи». Він наголосив, що в Європі «відзначають наші успіхи, зокрема і відчутний прогрес у виконанні Угоди про асоціацію».

«Усі передумови для промислового безвізу, угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, поглиблення інтеграції українських ринків з європейськими, а ще – чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує. Хто б там що не казав. Це стосується співпраці з Міжнародним валютним фондом, яку ми продовжуємо. Так само, як і зі Світовим банком, так само, як і з ЄБРР», – заявив Зеленський.

На початку жовтня депутати Європарламенту Віола фон Крамон, Міхаель Ґалер та Раса Юкнявічене звернулися до керівника української владної фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з відкритим листом. У цьому документі євродепутати попередили про небезпеку втрати Україною безвізового режиму та макрофінансової допомоги від ЄС.

Це сталося після того, як Верховна Рада включила до конкурсної комісії на відбір на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі сімох представників парламенту. У представництві ЄС і посольстві США заявили, що продовження підтримки України залежатиме від прозорості конкурсу на посаду очільника САП.

Безвізовий режим для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» був запроваджений з 11 червня 2017 року.