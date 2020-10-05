Депутати Європарламенту попередили Арахамію про ризики у відносинах України та ЄС

Депутати Європарламенту Віола фон Крамон, Міхаель Ґалер та Раса Юкнявічене звернулися до керівника української владної фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з відкритим листом. У цьому документі, оприлюдненому 5 жовтня, євродепутати попередили про небезпеку втрати Україною безвізового режиму та макрофінансової допомоги від ЄС.

«Ми чули, що ви вважаєте небезпеку втрати безвізового режиму та фінансової допомоги лише «чутками». Дозвольте пояснити, чому це не так», – написали депутати, які входять до групи «друзів України».

Автори листа нагадують, що президент України Володимир Зеленський «передбачив «Україну своєї мрії», де «вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники реальні тюремні строки». «Через 17 місяців ми не можемо не побачити, що мрія дає тріщини, і багато з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахамія», – вказали Віола фон Крамон, Міхаель Ґалер та Раса Юкнявічене.

Депутати відзначили, що «деякі члени «Слуги народу» поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП».

Вони наголосили, що бачать, як генеральна прокурорка «зупиняє обвинувачення в справах корумпованих суддів», а також низку інших резонансних справ.

Також євродепутати вказали щодо безвізового режиму, що залишають «за собою право накладати конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам та політикам, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності».

17 вересня Верховна Рада включила до конкурсної комісії на відбір на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі сімох представників парламенту. У представництві ЄС і посольстві США заявили, що продовження підтримки України залежатиме від прозорості конкурсу на посаду очільника САП.

Згодом лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що його політична сила вимагає переглянути рішення щодо формування конкурсної комісії САП, яке, за його словами, поставило під загрозу безвізовий режим із Євросоюзом. Давид Арахамія назвав цю інформацію «чутками».

22-й саміт Україна – Європейський союз відбудеться 6 жовтня. Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.