Зеленський: саміт Україна – ЄС відбудеться 6 жовтня

22-й саміт Україна – Європейський союз має відбутися 6 жовтня. Про це президент України Володимир Зеленський домовився у телефонній розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

«З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами та Урсулою фон дер Ляєн (головою Єврокомісії, – ред.), щоб обговорити важливе партнерство Україна – Європейський Союз», – мовиться у повідомленні Зеленського.

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.