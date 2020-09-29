Зеленський розповів європарламентарям про незмінність курсу України і важливість підтримки ЄС

Президент Володимир Зеленський під час відеоконференції з депутатами Європейського парламенту заявив, що, зважаючи на виклики, які є сьогодні, курс України до Європейського союзу є «ще більш актуальним, ніж раніше», повідомляє пресслужба голови держави.

«Сьогодні підтримка Євросоюзу для України дуже важлива», – додав він.

За повідомленням, Зеленський поінформував про ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика, «покликаного покращити координацію і співпрацю з метою протидії загрозам безпеці, які несе російська окупація Криму, а також сприяти захисту прав кримчан».

«Крім економіки, грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, – це поява й наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям – як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, так і вже перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму», – сказав президент.

Також, за словами Зеленського, Україна хоче обговорити розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягнення домовленості щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, «промислового безвізу».

«Ми бачимо переорієнтування українського бізнесу до європейських країн. Це прекрасно, тому хочемо говорити про розширення. Ми хочемо мати можливість економічного зростання в нашій країні… Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб економіка навіть зараз, у будь-яку кризу, працювала в Україні», – додав президент.

За даними пресслужби президента, у відеоконференції взяли участь депутати, які представляють різні політичні групи в Європейському парламенті, зокрема Міхаель Галер (ФРН), Петрас Ауштрявічус (Литва), Ніклас Гербст (ФРН), Фредрік Ріс (Бельгія), Ельжбета Лукачевська (Польща) і Влодзімеж Цімошевич (Польща).

Нещодавно під час візиту до Києва віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз готовий надати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, але для цього вона має конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги стосовно верховенства права.