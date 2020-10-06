Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив на пресконференції за підсумками саміту Україна – ЄС 6 жовтня, що Європейський союз надає свою фінансову допомогу Україні в обмін на виконання домовленостей. Відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода про вислів, що «ЄС – не банкомат» для України, Боррель пояснив: «Допомога ЄС Україні не є безумовною, ми не діємо з міркувань благодійності. Ми це робимо, бо у наших власних інтересах, щоб Україна була вільною, процвітаючою і безпечною. Це мета нашої допомоги, яка обумовлена проведенням реформ».