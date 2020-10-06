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06 жовтня 2020, Київ 22:28
Новини | Політика

Боррель пояснив, чому «ЄС – не банкомат» для України

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив на пресконференції за підсумками саміту Україна – ЄС 6 жовтня, що Європейський союз надає свою фінансову допомогу Україні в обмін на виконання домовленостей.

Відповідаючи на прохання журналіста Радіо Свобода пояснити слова, що «ЄС – не банкомат» для України, Боррель сказав, що не слід виривати його слова з контексту, і що він часто вимовляє ці слова в Брюсселі також і щодо членів Євросоюзу.

«Допомога ЄС Україні не є безумовною, ми не діємо з міркувань благодійності. Ми це робимо, бо у наших власних інтересах, щоб Україна була вільною, процвітаючою і безпечною. Це мета нашої допомоги, яка обумовлена проведенням реформ», – додав верховний представник ЄС.

Жозеп Боррель опублікував свою розповідь про візит до України наприкінці вересня і зустріч із президентом Володимиром Зеленським на сайті представництва ЄС в Україні. У першому варіанті тексту була фраза про те, що Україна не повинна сприймати Євросоюз як банкомат.

Але пізніше із тексту забрали речення: «Як я вже сказав президентові, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом». Ці зміни внесені у текст статті на сайті Європейської служби зовнішніх дій. Як повідомляє інтернет-видання «Європейська правда», зміну у статті підтвердили у представництві ЄС. Одне з джерел «Європейської правди» також стверджує, що від Борреля не чули такої фрази під час його зустрічі із президентом Зеленським. Решта тексту статті верховного представника лишилася без змін.

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