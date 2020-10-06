Боррель пояснив, чому «ЄС – не банкомат» для України

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив на пресконференції за підсумками саміту Україна – ЄС 6 жовтня, що Європейський союз надає свою фінансову допомогу Україні в обмін на виконання домовленостей.

Відповідаючи на прохання журналіста Радіо Свобода пояснити слова, що «ЄС – не банкомат» для України, Боррель сказав, що не слід виривати його слова з контексту, і що він часто вимовляє ці слова в Брюсселі також і щодо членів Євросоюзу.

«Допомога ЄС Україні не є безумовною, ми не діємо з міркувань благодійності. Ми це робимо, бо у наших власних інтересах, щоб Україна була вільною, процвітаючою і безпечною. Це мета нашої допомоги, яка обумовлена проведенням реформ», – додав верховний представник ЄС.

Жозеп Боррель опублікував свою розповідь про візит до України наприкінці вересня і зустріч із президентом Володимиром Зеленським на сайті представництва ЄС в Україні. У першому варіанті тексту була фраза про те, що Україна не повинна сприймати Євросоюз як банкомат.

Але пізніше із тексту забрали речення: «Як я вже сказав президентові, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом». Ці зміни внесені у текст статті на сайті Європейської служби зовнішніх дій. Як повідомляє інтернет-видання «Європейська правда», зміну у статті підтвердили у представництві ЄС. Одне з джерел «Європейської правди» також стверджує, що від Борреля не чули такої фрази під час його зустрічі із президентом Зеленським. Решта тексту статті верховного представника лишилася без змін.