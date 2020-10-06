Україна та Європейський союз узгоджують домовленості щодо відповідності української промислової продукції нормам ЄС. Про це за підсумками саміту Україна – ЄС, що відбувся 6 жовтня в Брюсселі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вже почала роботу експертна місія ЄС, яка має оцінити готовність України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції. З нашими європейськими партнерами ми рухаємося до «промислового безвізу», – ідеться в повідомленні Зеленського у твітері.

Президент України також поінформував, що обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поглиблення секторальної інтеграції.

«Зокрема, інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, подальшу інтеграцію енергетичних ринків України та Євросоюзу, взаємодію щодо реалізації Європейського «зеленого» курсу», – відзначив Зеленський.

Також учасники саміту приділили увагу безпековій ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

Євросоюз, за словами Зеленського, «високо оцінив наші зусилля щодо мирного врегулювання та активну й конструктивну позицію України в «нормандській четвірці».

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся в Києві в липні 2019 року.