Зеленський прибув до Брюсселя для участі в саміті Європейський союз – Україна

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Бельгії Брюсселя для участі в саміті Європейський союз – Україна, повідомив Офіс президента.

«Це буде перший двосторонній саміт Європейського союзу з країною-партнером, який пройде в Брюсселі у традиційному «живому» форматі з початку пандемії COVID-19», – заявив Офіс президента.

Делегацію Європейського союзу очолить президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 та подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні», – додали в Офісі президента.

Згідно з повідомленням, окрему увагу приділять безпековій ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся в Києві в липні 2019 року.