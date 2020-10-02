Зеленський збирається взяти участь у саміті Україна-ЄС у Брюсселі 6 жовтня

Президент України Володимир Зеленський збирається взяти участь у саміті Україна – Європейський союз у столиці Бельгії Брюсселі 6 жовтня, повідомив Офіс президента.

Це буде перший двосторонній саміт ЄС із країною-партнером, який пройде у Брюсселі у традиційному «живому» форматі з початку пандемії COVID-19.

Делегацію Європейського союзу очолить президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 та подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні», – заявили в Офісі президента.

В ОП додали, що окрема увага буде приділена безпековій ситуації на Донбасі та посиленню координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

За даними Офісу президента, на полях саміту планується підписання низки фінансових угод між Україною та ЄС у межах Європейського інструменту сусідства, зокрема, щодо підтримки сходу України, громадянського суспільства та пом’якшення наслідків кліматичних змін.

Також планується підписання угод з Європейським інвестиційним банком, що передбачають залучення фінансування на удосконалення енергоефективності громадських будівель та модернізацію й цифровізацію «Укрпошти».

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся в Києві в липні 2019 року.